«Бобик в гостях у Барбоса» принесли победу первокласснице из Новосибирска

Даша Шахова и Оксана Федорова. Фото предоставлено компанией МТС.

«Золото» в конкурсе чтецов «В сказку - из дома» получила 7-летняя новосибирская школьница Даша Шахова, сообщил в своем аккаунте директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

В конкурсе принимали участие тысячи ребят со всей России. Членов жюри покорило, как непосредственно и вместе с тем артистично первоклассница исполнила пересказ истории «Бобик в гостях у Барбоса», известной всем по одноимённому советскому мультфильму. Наградой за первое место Даше стала поездка в Москву, где юная исполнительница лично приняла поздравления и подарки от известной телеведущей Оксаны Федоровой. А еще для Даши провели большую экскурсию по Российской государственной детской библиотеке, самой большой в стране. Девочка провела там целый день - побывала во всех залах и даже смогла почитать редкие книги и послушать старые виниловые пластинки.

Фото предоставлено компанией МТС.

Даша живет в поселке Ключевой Новосибирского района, учится в первом классе средней школы №51 Новосибирска. Одержать победу ей помогли занятия в театральной мастерской «Третий звонок», где Даша с 3-х лет постигает тайны актёрского мастерства и сценической речи. Поэтому её не пугают большие тексты, и она активно участвует в различных конкурсах. Вместе с преподавателем решили записать видео и отправить на конкурс «Поколения М».

- Я выбрала один из своих любимых рассказов, и была очень рада, что победила и смогу побывать в Москве. Мне нравится репетировать, танцевать и, конечно, выступать. Спасибо большое Миле Юрьевне, она мой любимый педагог!, - рассказала Даша.

- Поздравляю Дашу и ее родителей с победой в конкурсе! И настоятельно рекомендую всем мамам, папам, бабушкам\дедушкам направлять своих юных родственников в проект «Поколение М». Там очень много полезного и интересного для талантливых ребят!, - написал в посте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Напомним, что все активности на виртуальных площадках проекта - сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram МТС конвертирует в реальные деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.