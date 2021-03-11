В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: среди них — 49-летняя женщина

От коронавируса умерли шесть человек за сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 11 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 6 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 49 лет, 57 лет, 64 года, женщины в возрасте 53 года, 66 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 516 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 92 человекА, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 18 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 97 человек, выздоровели 104 пациента.

С начала вспышки коронавирусом заболели 36902 человека, в том числе 2104 ребенка, выздоровели 33790 пациентов.

Напомним, до конца марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В это время необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также под запретом все массовые мероприятия.

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