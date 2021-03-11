В Новосибирске отменили концерт рэпера Скриптонита: рассказываем, на какое число его перенесли

Выступление Скриптонита в Новосибирске перенесли на июнь. Фото: СКРИПТОНИТ / 25 июня / Новосибирск. Марина Кораблева.

12 марта в новосибирском «Экспоцентре» был запланирован концерт рэпера Скриптонита. Однако за 5 дней до мероприятия организаторы сообщили поклонникам печальную новость. Мероприятие перенесли на июнь 2021 года. Объявление об отмене появилось в официальной группе музыканта в соцсети.

- К сожалению, мы вынуждены сообщить о переносе концерта в Новосибирске на новую дату — 25 июня. Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволяет нам технически в полном объеме провести данный концерт. Вины организаторов и артиста в этом нет, — написали представители рэпера.

Они уточнили, что все билеты остаются действительными. Организаторы извинились за неудобства и озвучили новую дату концерта. Теперь шоу музыканта в Новосибирске состоится 25 июня 2021 года.

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