В новосибирском метро заменят голоса, объявляющие станции

Объявлять станции в новосибирском метро будут новые дикторы: Арина Литвиненко и Владимир Дербенцев. Фото: театр "Глобус".

Уже скоро в новосибирском метро могут зазвучать голоса новых дикторов. Об этом Радио «Комсомольская правда» сообщил композитор Дмитрий Медведев. Лидер группы «Шарлотта Рококо» давно хотел придать новое звучание подземке и, наконец, сделал это.

- Очень хотелось сделать приятный подарок городу. Это зрело давно, а в связи с тем, что грядут международные спортивные мероприятия, хочется сделать современней, интересней и лучше. Идея понравилась руководству метрополитена, - рассказал Дмитрий КП-Новосибирск.

Музыкант согласовал с подземкой текст и выбрал дикторов, которым предложил его озвучить. А вместе с товарищами по группе «Шарлотта Рококо» записал звуковое оформление.

- Многие люди в XXI веке бывали в разных городах и странах, слышали, какими могут быть звуковые маркеры и обращения к пассажирам. Даже в самолете человек слышит другое отношение к себе, - рассуждает музыкант. - Гораздо приятнее находиться в транспорте, когда тебе в этом транспорте рады, с тобой разговаривают в приятной манере. В этом и заключалась моя концепция: сделать из формальных сообщений – позитивные, приятные на слух, сделать поездку в метро приятней. Застарелое суровое советское обращение немного нагоняет депрессию и уныние.

Дмитрий Медведев говорит, что выполнил работу безвозмездно. А в качестве дикторов задействовал актеров театра «Глобус» Арину Литвиненко и Владимира Дербенцева. Так что скоро в подземке зазвучат голоса Золушки и Снегурочки, Льва Толстого и Бабы Яги – это лишь некоторые из ролей новосибирских актеров. Владимир Дербенцев также снимается и в кино, он сыграл в «Гайлере» и «Неустранимых противоречиях» - фильмах режиссера Петра Дикарева.

Слушатели Радио «Комсомольская правда» первыми оценили новую озвучку в метро, и разошлись во мнениях.

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