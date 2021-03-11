Новосибирские пожарные вынесли из горящего дома шесть баллонов с пропаном

В Новосибирске пожарные вынесли из огня баллоны с газом. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В четверг 11 марта в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском произошло ЧП. Здесь загорелся нежилой дом в дачном товариществе «Солнечный». В строении оказалось несколько баллонов с газом пропаном, которые в любой момент могли взорваться. Опасную ситуацию предотвратили пожарные. Они оперативно прибыли на место и защитили от огня соседние дома.

— Чуть больше часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы ликвидировать огонь. В ходе тушения пожара сотрудники ведомства обнаружили и эвакуировали шесть пропановых баллонов, объемом 50 литров каждый. Одновременно с этим подали стволы на защиту соседних домов и ликвидацию самого пожара. За 23 минуты возгорание локализовано, еще 50 минут понадобилось для ликвидации открытого горения, которое происходило на двух этажах строения. Работу пожарным осложняли большие сугробы снега и сильный ветер. Предварительная площадь пожара 120 кв.м, — прокомментировали инцидент в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате пожара обрушилась кровля и частично перекрытия. Предварительно установлено, что площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Известно, что при пожаре никто не пострадал. В момент возгорания в доме никого не было.

В ведомстве уточнили, что в тушении огня были задействованы 23 человека и 6 единиц техники, из них от МЧС России 19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

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