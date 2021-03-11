В Новосибирске пожарные вынесли из горящего дома женщину

Пожарные обнаружили в горящем доме женщину, которая не могла передвигаться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 11 марта, в Первомайском районе Новосибирска пожарные спасли женщину из горящего дома. На улице Стрелочной загорелся двухэтажный дом. Дым шел из окон квартиры расположенной на втором этаже. Об этом сообщили в МЧС по Новосибирской области.

— В одной из квартир ощущалось сильное задымление, горели домашние вещи. В горящем жилье людей не было. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались жильцы дома. Вместе с тем в ходе разведки на лестничной клетке звено газодымозащитной службы обнаружили женщину, которая самостоятельно не могла передвигаться. Ее эвакуировали на свежий воздух, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, на пожаре никто не пострадал. Причину возгорания установят дознаватели МЧС по Новосибирской области.

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