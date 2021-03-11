«Ждут, когда кто-нибудь убьется» : сибиряки пожаловались на лестницу, покрытую льдом

Жители г. Обь жалуются на травмоопасный спуск. Фото: "Город Обь Онлайн".

Жители города Обь рассказали об опасной лестнице, которая находится рядом с Обским рынком. По словам горожан, спуск не чистят от снега и наледи. Из-за этого на нем легко поскользнуться и упасть. Горожане сфотографировали опасные ступеньки и опубликовали фото в соцсети.

— Спуск от рынка Обской к подземному переходу. Сегодня упал парень! Когда уже будут чистить или ждут пока кто-нибудь убьется? — написал автор снимка, опубликованного в группе «Город Обь Онлайн».

Комментаторы поста предложили скатываться с такого спуска на санях, чтобы избежать травм. Они также отметили, что проблема нечищеных дорог и спусков актуальна для всего города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.