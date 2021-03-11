«И шторы не нужны»: в Новосибирске над окнами барака нависли огромные сосульки

На бараке в Новосибирске нависли огромные сталактиты. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске фасад дома на улице Степная два украсили огромные сосульки. Очевидцы сфотографировали впечатляющее зрелище на фото и опубликовали его в соцсети в четверг, 11 марта.

— Уникальные сталактиты образовались на фасаде дома № 2 на улице Степной, — подписал автор снимок, опубликованный в группе «АСТ-54».

Комментаторы оценили фотографию. По их мнению, сосулькам можно найти полезное применение:

— И шторы не нужны!

— Это противопожарная система такая! — написали горожане.

Однако большинство сочли такие сталактиты опасными. По словам пользователей, в любой момент они могут рухнуть на прохожих. Некоторые горожане уверены, старые бараки, как на фото, в целом непригодны для жизни и подлежат расселению. В комментариях высказались и сами жильцы дома на улице Степная, 2. По их словам, гигантские сталактиты за окном — не единственная проблема.

— Сколько можно людям мучится в квартире 6 по адресу Степная, 2? С потолка капает вода, люди спать не могут! Сколько людям можно жить в таких условиях? Дела никому нет до этих бараков. Беспредел сплошной! Ждут, когда на людей завалится, а ведь там и дети живут, — написала местная жительница.

Комментаторы призвали жильцов не ждать пока ледяные глыбы рухнут кому-нибудь на голову, а самостоятельно избавиться от них.

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