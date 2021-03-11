Сибирячке грозит 7 лет тюрьмы за таблетки для похудения

Сибирячку задержали, когда она получала посылку. Фото: Сибирское управление таможни

Жительнице села Баган Новосибирской области грозит серьезное наказание. Ее на семь лет могут лишить свободы за то, что она купила запрещенные таблетки для похудения. Сибирячку задержали, когда она получала посылку из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

— В составе биодобавок нашли сильнодействующее вещество весом 127,5 граммов — сибутрамин, способное серьезно навредить здоровью. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что препараты для похудения она купила по «WhatsApp». На упаковках с капсулами иностранного производства имелись надписи «Устранение лишнего веса, устранение токсичности, уход за кожей» и «Похудение, детоксикация, красота». Женщина знала, что эти таблетки покупать нельзя, — уточнили в ведомстве.

На сибирячку завели уголовное дело. Ей грозит до семи лет лишения свободы или огромный штраф — до миллиона рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибирячка получила срок за то, что помогала толстушкам сбрасывать по 20 килограммов. Много лет женщины пыталась похудеть сама, но смогла сбросить лишний вес только с помощью таблеток. После этого она решила помогать другим полным сибирячкам.

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В составе таблеток, которые продавала жительница Новосибирска, обнаружили запрещенное вещество, не указанное на упаковке. (подробнее)

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