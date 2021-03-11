В «Магните» прокомментировали обрушение крыши в распределительном центре под Новосибирском

В Новосибирске в РЦ "Магнита" обрушилась кровля. Фото: "АСТ-54".

ЧП произошло на улице Пасечной в поселке Садовой. Здесь в среду, 10 марта, в пристройке к распределительному центру «Магнит» частично обрушилась крыша. В результате происшествия никто не пострадал. Момент обрушения попал на видео, его опубликовали в соцсети. Инцидент КП — Новосибирск прокомментировали в пресс-службе компании.

— 10 марта в пристройке к распределительному центру было обнаружено провисание кровли. Весь персонал оперативно эвакуировали, пострадавших нет. После обследования кровли пристройки совместно с представителями собственника, ответственными за ее эксплуатацию, и экспертами проектной организации, принято решение возобновить работу в основном здании склада. Приемка и отгрузка товаров восстановлены, — рассказал КП-Новосибирск представитель «Магнита».

В пресс-службе уточнили, что сейчас проводится техническая экспертиза поврежденных конструкций пристройки. Она необходима для планирования ремонтных работ по полному восстановлению кровли. В настоящий момент доступ сотрудников на территорию склада запрещен.

Известно, что инцидент не повлиял на поставки продукции в магазины. Распределительный центр обеспечивает товаром торговые точки в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай

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