«Ее еле спасли!»: сибирячка обвинила коммунальщиков в том, что из-за холода в квартире ее дочери пришлось оперировать почки

В Бердске жильцы замерзают в собственных квартирах. Фото: Надежда Григорьева.

Жительница Бердска рассказала о вопиющей ситуации, которая произошла с ее 20-летней дочерью. В конце 2020 года девушке диагностировали цистит и пиелонефрит. Заболевания протекали тяжело: сибирячку экстренно госпитализировали.

— Ее еле спасли — не могла отойти от наркоза! Опытные врачи удивляются, откуда у такой молоденькой взялась эта напасть, — добавляет собеседница издания.

Мама девушки уверена, что причиной пошатнувшегося здоровья стал холод в квартире. Женщина рассказала КП — Новосибирск, что этой зимой их дом по улице Вокзальной практически не отапливался.

— В квартире стало холодно с наступлением осени. Я сразу же обратилась в управляющую компанию с просьбой принять меры. Там предположили, что холодно из-за открытых в подвале окон. Когда окна закрыли, тепла не прибавилось. В сильные морозы я снова звонила в УК. Они посоветовали утеплить окна. Я вынуждена была заклеить стеклопакеты широкими обоями, но и это не спасло, мы продолжали мерзнуть. Температура в квартире составляла максимум 17 градусов, а на полу и вовсе 15. Я всю зиму проходила в меховой пижаме и трех шерстяных носках, чтобы хоть как-то согреться. Из-за таких температур у меня заплесневели углы в квартире, — рассказала КП-Новосибирск жительница Бердска.

Сейчас дочка сибирячки вынуждена жить у подруги в Академгородке. Родственники боятся, что после возвращения болезнь возобновится из-за нового переохлаждения.

В управляющей компании женщине пояснили, что проблема с отоплением в квартирах из-за того, что в районе появляются новые дома, и на всех напора просто не хватает.

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