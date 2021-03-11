В Бердске двое парней украли из магазина пальто: они попали на видео

Полиция разыскивают парней, которых подозревает в краже пальто. Фото: стоп-кадр

В Бердске полицейские ищут двух парней, которые украли из магазина на улице Максима Горького пальто. Сумма ущерба — 2200 рублей. Сибиряки попали на видео, когда заходили в магазин одежды.

— Это произошло днем 9 января 2021 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На вид мужчинам от 18 до 25 лет. Оба худощавого телосложения, волосы у них короткие. Оба были одеты в черные короткие куртки с капюшоном, в синие джинсы и черные ботинки. На лицах сибиряков были маски.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых парней, просьба сообщить по телефонам: 8(383) 232-81-38, 8(383) 232-41-12 и 8-968-222-53-72. Конфиденциальность гарантируется.

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