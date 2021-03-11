ООО «ИНКОМ»: круглосуточная помощь многоквартирным домам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Преимущества нашей компании:

• Круглосуточно обслуживаем инженерные сети многоквартирных домов (МКД).

• Есть своя диспетчерская служба – ваши заявки не затеряются.

• Проводим техобслуживание и контроль приборов учета, насосных станций, станций смешения, водоподогревающих установок.

• Комплексно готовим МКД к отопительному сезону.

Если в доме произошла авария – быстро ее устраним.

А чтобы такое не повторялось, проведем планово-предупредительные работы. Наши специалисты помогут решить любую проблему быстро и профессионально.

Контактный телефон: 8-913-761-75-72

Анатолий Станиславович Бенько

inkom@nsk.ru

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Юр информ: Юр.адрес: 633137, Новосибирская обл., Мошковский р-он., п. Октябрьский, ул. Весенняя, 207, ИНН 543200825 КПП 543201001 тел.89137617572, inkom@nsk.ru

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