Новосибирцы заперли собаку в холодной машине из-за аллергии ребенка на шерсть

Сибиряки закрыли своб собаку в машине на несколько дней из-за болезни ребенка. Архив "КП" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители микрорайона Родники в Новосибирске сообщили в полицию, что в припаркованной у подъезда машине закрыта собака. Стражи порядка провели проверку, в ходе которой информация подтвердилась. В припорошенной снегом машине, действительно сидело животное. В полиции попытались установить владельца автомобиля по госномеру, но из- за того, что машина зарегистрирована в другом регионе, сделать этого не удалось.

— Найти автовладельца помогла старшая по дому. Она расклеила объявления о поиске хозяина машины, в которой сидела собака. Люди откликнулись, и нам удалось установить собственника. Владелец машины сообщил, что переселил собаку в машину из-за болезни ребенка. У малыша началась серьезная аллергия на животное. По словам мужчины, он не бросил собаку на произвол судьбы: он выгуливал ее, кормил, просто оставлял в автомобиле. Также он уточнил, что машина стала для пса временным домом, и в ближайшее время он увезет его к родственникам, — рассказала КП -Новосибирск участковый Наталья Лембек.

Стоит отметить, что закон не предусматривает ответственность за оставление собаки в автомобиле. Хозяин понесет наказание лишь в случае причинения вреда здоровью или смерти животного. Также в полиции уточнили, что нельзя пытаться самостоятельно освободить собаку — разбивать стекла или вскрывать двери автомобиля. Ведь в таком случае будет причинен вред имуществу собственника.

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