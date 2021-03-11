«Твои дети не вернутся из школы»: сибирячке угрожали расправой из-за долга по кредиту

Напуганная сибирячка не нашла деньги, которые у нее вымогали, и обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Карасукском районном суде вынесли приговор мужчине, который вымогал деньги у женщины, задолжавшей по кредиту. Найти управу на должницу сибиряка попросил друг, который работал менеджером в микрофинансовой организации.

— В период с 1 по 15 марта 2020 года мужчина приходил на работу к женщине и угрожал ей. Он требовал заплатить ему 40 тысяч рублей, которые сибирячка якобы должна по займу. Если она не заплатит, мужчина грозил расправиться с ней и ее детьми. Он говорил о том, что ее дети не вернуться из школы. Женщина испугалась и каждый день сама отводила детей в школу. Сибирячка пыталась найти деньги, но не смогла и обратилась в полицию, — говорится в сообщении суда.

Также установлено, что кроме женщины обвиняемый ранее уже вымогал деньги у мужчины, которого встретил в кафе. Тогда он грозил сжечь гараж, если ему не заплатят 30 тысяч рубелей. Напуганный сибиряк отдал вымогателю всю необходимую сумму.

Суд приговорил мужчины к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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