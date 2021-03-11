В Новосибирске младенец остался один в запертой квартире

Спасатели помогли маме попасть в запертую квартиру с малышом. Фото: МАСС

В Октябрьском районе Новосибирска младенец остался один дома. Дверь квартиры заблокировало, и мама не могла войти внутрь. На помощь сибирячке пришли спасатели.

— Это произошло поздно вечером 10 марта в доме на улице Добролюбова. Доступ родственников в квартиру обеспечен. Малыш в медицинской помощи не нуждается, — рассказали в МАСС.

Спасательная операция заняла всего 20 минут.

Спасатели МАСС призвали жителей города быть внимательными и не оставлять детей одних без присмотра. Если выходите, берите с собой телефон, а еще обязательно отключайте электронные и бытовые приборы, которые могут быть опасными для детей.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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