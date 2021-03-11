«На зубах все хрустит»: сибирячка съела ракушку, попавшуюся ей в печени трески

Сибирячка обнаружила в банке с деликатесом неприятный сюрприз. Фото: Инстаграм/ghest_novosibirsk

Жительница Новосибирска пожаловалась на печень трески, которую купила в одном из местных магазинов. Деликатес оказался с сюрпризом. В банке горожанка обнаружила ракушки: целые и измельченные. Женщина сфотографировала находку и опубликовала в соцсети.

— В составе указана печень трески, соль, специи. Но при вскрытии банки внутри оказался еще один ингредиент — ракушки. Вся печень хрустит на зубах. Будьте осторожны! Видимо, вся партия такая, — написала сибирячка в группе ghest_novosibirsk.

Комментаторы поста разделили негодование горожанки. Они посоветовали внимательно проверять качество продуктов перед употреблением. Сибирячка отметила, что обратилась с жалобой на горячую линию производителя.

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