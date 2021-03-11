Пробки в Новосибирске на утро 11 марта 2021 года: трудно проехать на площади Кирова

В городе сложно проехать из-за гололеда на дорогах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 11 марта 2021 года уже не удивляют горожан. Согласно сервису «2ГИС» заторы на дорогах достигли 7 баллов. Трудно добраться до левого берега.

— Заторы образовались на площади Труда, улице Широкой, Троллейной. Невозможно выехать с улицы Бронной, Комсомольской. Пробка образовалась на площади Кирова, — рассказывают автомобилисты.

На правом берегу водителям снова приходится стоять в пробке на улице Большевистской в сторону метро «Речной вокзал» и улице Кирова в сторону площади Ленина. Автомобилисты могут долго простоять на выезде с улицы Выборной на улицу Большевистская. Там тоже образовались заторы. Так же водители могут застрять в пробке а улице Богдана Хмельницкого.

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