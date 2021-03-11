«В нем позвали замуж»: сибирячка продает свое счастливое платье «Авито»

В этом платье девушке сделали предложение руки и сердца. Фото: предоставлено героем публикации

Сибирячка продает на «Авито» свое выпускное платье, которое, по ее словам, приносит удачу.

— Это платье я покупала специально на выпускной. Причем выбрала я его не сразу: долго перебирала варианты, но все же решила остановиться именно на этой модели. И, как оказалось, не зря. Выпускной мой в нем прошел прекрасно, потом в нем же я получила предложение руки и сердца от своего молодого человека, а после еще и букет невесты на свадьбе сестры поймать умудрилась! Теперь я убеждена — платье приносит удачу, — рассказала КП-Новосибирск владелица счастливой вещи Валерия. — Сейчас, правда, мне его стало уже особо-то некуда носить. А мне не нравится, когда вещи просто так висят в шкафу. Вот и решила его продать — быть может, новой владелице оно принесет еще больше счастья.

Цену за свое счастливое платье девушка выставила весьма демократичную. Фото: avito.ru

При этом цену за свое счастливое платье девушка выставила весьма демократичную — всего 1200 рублей. В сети ее объявление находится чуть больше недели и пока что покупателя сибирячка еще не нашла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.