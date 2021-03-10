«Отломал дворники и разбил ими лобовое стекло»: в Новосибирске мужчина разгромил на улице чужую машину

В Новосибирске мужчина прямо на улице разбил чужой автомобиль. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске мужчина прямо на улице разбил чужой автомобиль. Инцидент произошел в Калининском районе города днем 10 марта. По неизвестным причинам у машины не сработала сигнализация — вероятно, именно поэтому мужчину не остановил хозяин авто. Его странное поведение заметили прохожие, однако, увы, не смогли подоспеть вовремя, чтобы остановить хулигана.
— Все произошло на улице Столетова, 2\1. Машина почему-то не дала никаких сигналов. К сожалению, я поздно подоспела и поздно начала снимать. К этому моменту мужчина уже отломал все зеркала, сломал дворники и этими дворниками разбил лобовое стекло, — рассказала сибирячка в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
Сибирячка также отметила, что, вероятно, разгромивший авто мужчина был нетрезв. С места произошедшего он успел уйти до того, как приехала полиция.
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