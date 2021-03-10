Губернатор Андрей Травников обсудил увеличение объёмов производства лекарств

Губернатор Андрей Травников побывал на производственной площадке. Фото: правительство Новосибирской области.

В этом году в Новосибирске начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств мощностью более 20 миллионов упаковок в год. Губернатор Андрей Травников провёл выездной совещание о развитии предприятия и выпуске новой продукции на производственной площадке фармкомпании Renewal (АО «ПФК Обновление»).

- Это хороший пример совместной деятельности Правительства региона и руководства — собственника предприятия по развитию очень важной для нашей области отрасли — фармацевтики. Особо отмечу — и на этот момент мы всегда обращаем внимание при рассмотрении инвестиционных проектов — внутрирегиональную кооперацию. Многие материалы компания приобретает в Новосибирской области, даже многие единицы оборудования не просто разработаны, но и изготовлены здесь, в нашем регионе, — подчеркнул Андрей Травников.

Важный момент: в 2021 году в Новосибирске начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные, инфузионные растворы, глазные капли и др.) в г. Новосибирске мощностью более 20 млн упаковок в год. К лету там же запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 млн упаковок, к концу года — расширение складских помещений на 15 тысяч паллетомест.

В результате расширения производственных мощностей на предприятии планируется увеличить количество рабочих мест на 241. Сегодня в компании – и в Новосибирске, и в Сузуне – уже работает около двух тысяч человек.

Отметим, что «ПФК Обновление» входит в число предприятий, которым Правительство Новосибирской области оказывает господдержку из регионального бюджета на реализацию инвестпроектов.