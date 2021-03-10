Андрей Травников подписал постановление о проведении сезонных полевых работ

Работы в полях начнутся совсем скоро. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирск пришла календарная весна, а это значит, что региону пора готовиться к обработке земель и посевным работам. В области уже создана межведомственная комиссия по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в муниципальных районах области. Это постановление 10 марта подписал губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что обеспечение своевременной подготовки и проведения сезонных полевых сельхоз работ в текущем году – важнейшая задача региональных исполнительных органов государственной власти совместно с организациями агропромышленного комплекса. Министерству сельского хозяйства региона предписывается обеспечить доведение средств государственной поддержки до сельхозпроизводителей, содействовать обеспечению их в необходимых объемах кредитными ресурсами, принять оперативные меры по обеспечению поставки необходимых объемов минеральных удобрений и средств химической защиты растений, семян сельскохозяйственных культур, ГСМ, запасных частей и других материально-технических ресурсов. Также предусматривается в случае необходимости привлечение техники, транспорта, механизаторских кадров промышленных предприятий и учебных заведений.

Главам муниципальных районов области следует принять правовые акты об организации сезонных полевых сельскохозяйственных работ с учетом структуры посевных площадей и обеспечить их исполнение, создать координационные органы для оперативного решения вопросов, связанных с поставкой ГСМ, семян сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений, средств защиты растений, запчастей и других материально-технических ресурсов, провести районные агрономические конференции со специалистами аграрного сектора.

Напомним, что в настоящее время в регионе идет активная подготовка к посевной кампании. Готовность к весенним полевым работам во всех районах проверяет региональный минсельхоз. Общая посевная площадь должна превысить 2,311 миллиона гектаров.