МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре и метели

МЧС предупредили новосибирцев о штормовом ветре и метели, которые ожидаются 11 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредили новосибирцев о штормовом ветре и метели, которые ожидаются 11 марта. Несмотря на это, по прогнозам синоптиков, ощутимого похолодания в этот день не предвидится.

— В четверг, 11 марта, в Новосибирской области будет облачно с прояснениями. Возможен снегопад, местами — метели. На дорогах ожидается гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со средней скоростью 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы дл 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет -3…-8 градусов, местами до -15 градусов, днем — до 0…-5, местами -11 градусов, — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС пояснили, что в такую погоду существует опасность схода снега и наледей с крыш — сибиряков просят быть осторожнее. Кроме того, метель и гололед также будут осложнять обстановку на дорогах и могут привести к увеличению числа ДТП, поэтому автомобилистам стоит быть особенно внимательными за рулем.

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