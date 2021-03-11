Погода на 11 марта 2021 года в Новосибирске: ожидается сильный ветер

В городе ожидается снег и метель. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Погода на 11 марта 2021 года в Новосибирске обещает быть ветреной и пасмурной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— В первой половине ночи ожидается погода без существенных осадков. Во второй половине пойдет снег, ожидается метель. Ветер будет дуть юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -6...-8 градусов. К утру она повысится до -2...0 градусов, — передают прогноз метеорологи.

Согласно сервису «Яндекс. Погода» в течение всего дня будет идти снег. Температура воздуха днем составит -5...-3 градуса, а к вечеру опустится до -4. Атмосферное давление составит 742-747 миллиметров ртутного столба.

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