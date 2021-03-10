Сибирский Левша сделал самые маленькие очки в мире и попал в книгу рекордов России

Новосибирский микроминиатюрист порадовал поклонников новой работой. Фото: Владимир Анискин
Новосибирский микроминиатюрист порадовал поклонников новой работой. Он изготовил самые маленькие очки в мире — их размер составляет всего 1,55 миллиметров.
— Эти очки сделаны в качестве подарка для владельца одной оптики. Выполнены они из металла, покрашены черной краской, а «стекла» сделаны из эпоксидной смолы. На эту работу у меня ушло около двух недель, — рассказывает Владимир Анискин о своей работе.
Размер составляет всего 1,55 миллиметров. Фото: Владимир Анискин
Работу сибиряка внесли в книгу рекордов России, оттуда ему уже прислали сертификат. Микроминиатюрист также отправил заявку в книгу рекордов Гиннесса — там есть такая позиция как «Самые маленькие очки». Сейчас рекорд принадлежит очкам, размером в 2 миллиметра, так что у новосибирца есть все шансы его побить.
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