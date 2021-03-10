Погода на Масленицу в Новосибирске 2021: зима еще напомнит о себе

В этом году на улице будет морозно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода на Масленицу в Новосибирске 2021 будет далеко не весенней. Согласно данным сайта «Gismeteo», на выходных температура воздуха опустится до минус 21 градуса.

— Холодно будет только ночью. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 10 до минус 14 градусов. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду, — сообщается на портале.

Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс. Погода»: с 13 на 14 марта новосибирцев ждет холодная ночь - температура опустится до минус 19 градусов. Возможны снег и ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-756 миллиметров ртутного столба.

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