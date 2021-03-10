В Новосибирске школьница сбежала с уроков и попыталась покончить с собой

В Новосибирской области восьмиклассница пыталась покончить с собой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Маслянино в Новосибирской области восьмиклассница пыталась покончить с собой. Инцидент произошел 9 марта.

— Днем 14-летняя девочка решила прогулять урок физики в школе и отправилась домой. Там она и попыталась покончить с собой. К счастью, школьницу удалось спасти. Ее госпитализировали в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 16-летняя девочка пыталась лишить себя жизни после расставания с парнем. Ее также, к счастью, удалось спасти медикам.

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