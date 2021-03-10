«За деда обидно»: под Новосибирском у слепого пенсионера украли трость

Сын написал о проблеме незрячего пенсионера в соцсети. Фото: предоставлено героями публикации
Инцидент случился днем в городе Татарске, когда 64-летний инвалид по зрению Петр Ребрин отправился в сквер у местного ДК. Пожилой сибиряк воткнул трость в снег, а кто-то выдернул ее и убежал.
— Папа практически полностью потерял зрение три года назад. Спасло то, что он выучил дорогу домой и не было снегопада: он смог сориентироваться и вернуться, — рассказал КП-Новосибирск сын слепого мужчины.
Незрячий мужчина всю жизнь проработал милиционером в Татарске, и его многие знают. Пост о случившейся с пенсионером беде собрал немало комментариев:
— Ну это уже край.
— Реально перебор. Мне за деда обидно, он перенес немало, — возмущаются сибиряки.
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