«За деда обидно»: под Новосибирском у слепого пенсионера украли трость

Сын написал о проблеме незрячего пенсионера в соцсети. Фото: предоставлено героями публикации

Инцидент случился днем в городе Татарске, когда 64-летний инвалид по зрению Петр Ребрин отправился в сквер у местного ДК. Пожилой сибиряк воткнул трость в снег, а кто-то выдернул ее и убежал.

— Папа практически полностью потерял зрение три года назад. Спасло то, что он выучил дорогу домой и не было снегопада: он смог сориентироваться и вернуться, — рассказал КП-Новосибирск сын слепого мужчины.

Незрячий мужчина всю жизнь проработал милиционером в Татарске, и его многие знают. Пост о случившейся с пенсионером беде собрал немало комментариев:

— Ну это уже край.

— Реально перебор. Мне за деда обидно, он перенес немало, — возмущаются сибиряки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После публикации в «Комсомолке» новосибирские ветеринары выдали справку для собаки-поводыря

Все удалось решить мирный путем (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.