«Для девушки старался?»: новосибирец украл букет роз в подземном переходе

В Новосибирске в подземном переходе произошла необычная кража. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске в подземном переходе произошла необычная кража. Из расположенного там цветочного магазина парень забрал не выручку из кассы, а большой букет роз. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

— Парень сначала несколько раз осматривался по сторонам и пытался зайти внутрь помещения, где хранились цветы. Первый раз его спугнули прохожие, но со второй попытки он все-таки схватил упакованный букет и убежал. Стоил этот букет примерно 4 тысячи рублей, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

На кадрах ролика видно, что продавщица магазина попыталась пуститься в погоню за воришкой, но, как пояснил КП-Новосибирск автор поста, ни ей, ни охране перехода догнать парня так и не удалось.

Тем временем, в комментариях под постом сибиряки делятся предположениями о том, что же толкнуло парня на такой поступок:

— Для девушки так постарался?

— Может парень просто по лету соскучился сильно.

— Романтик, который умеет быстро бегать, — пишут люди.

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