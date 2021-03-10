Пробки в Новосибирске на вечер 10 марта 2021 года: большая пробка на улице Залесского

Пробки в Новосибирске на вечер 10 марта 2021 года сковали город.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 10 марта 2021 года сковали город. На данный момент они составляют 6 баллов. Об этом сообщает сервис «2ГИС».
— Большая пробка собралась на площади Энергетиков в сторону улицы Станционная. На улице Троллейная так же невозможно проехать. Немного автомобилистам придется постоять на Советском шоссе, — рассказывает «2ГИС».
На правом берегу как обычно небольшой затор на улице Кирова, а так же невозможно заехать на Октябрьский мост со стороны улицы Восход. Долго придется стоять на улице Ипподромской и Красном проспекте. По непонятным причинам в обе стороны стоит улица Залесского.
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