На заправке под Новосибирском бензовоз попал в ДТП: из него разлилось топливо

Цистерна повредилась, а топливо вылилось на землю. Фото: ГУ МЧС по НСО

Днем 10 марта, на заправке на трассе в Новосибирской области бензовоз врезался в одну из конструкций. Во время удара у машины повредилась цистерна, и дизельное топливо оказалось разлито. На месте работали пожарные.

— Около трех часов дня на заправке недалеко от города Каргат, бензовоз врезался в опору. В результате чего произошла разгерметизация цистерны объемом 3 тонны и разлив дизельного топлива, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На место прибыли силы местного пожарно-спасательного подразделения и оперативно смыли разлитое топливо. В результате случившегося никто не пострадал, сейчас никакой угрозы для людей нет.

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