«Ты слишком пьяна»: стало известно, почему сибирячка убила своего парня на 8 марта

Следователи рассказали подробности убийства 8 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницу Куйбышево обвинят в том, что убила любимого 8 марта. Следователи рассказали подробности преступления.

— 8 марта 2021 года подозреваемая отмечала праздник в гостях, где выпивала. Домой она пришла поздно вечером. Ее сожитель высказал претензии о том, что она слишком пьяна, и предложил ей отправиться ночевать в то место, где она праздновала. Разозлившись, подозреваемая взяла на кухне нож и нанесла сожителю удар в шею, от которого мужчина умер, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Обо всем женщина сначала рассказала соседям, а потом на допросе у следователя.

Куйбышевский районный суд определил меру пресечения сибирячке. Два месяца она проведет в СИЗО.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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