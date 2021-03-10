«Ты слишком пьяна»: стало известно, почему сибирячка убила своего парня на 8 марта

Следователи рассказали подробности убийства 8 марта.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жительницу Куйбышево обвинят в том, что убила любимого 8 марта. Следователи рассказали подробности преступления.
— 8 марта 2021 года подозреваемая отмечала праздник в гостях, где выпивала. Домой она пришла поздно вечером. Ее сожитель высказал претензии о том, что она слишком пьяна, и предложил ей отправиться ночевать в то место, где она праздновала. Разозлившись, подозреваемая взяла на кухне нож и нанесла сожителю удар в шею, от которого мужчина умер, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Обо всем женщина сначала рассказала соседям, а потом на допросе у следователя.
Куйбышевский районный суд определил меру пресечения сибирячке. Два месяца она проведет в СИЗО.
Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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