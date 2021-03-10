Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

Новосибирской области многодетные семьи просят выделить им землю

Решению этого вопрос помешала пандемия коронавируса
Александра СУДАРЬ
КомментироватьОставить комментарий
Многодетные семьи попросили дать им землю.

Многодетные семьи попросили дать им землю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске многодетные семьи обратились к областным властям с просьбой выделить им землю под строительство дома. Решение этого вопроса приостановилось из-за пандемии коронавируса.

Инициативная группа выступила несколькими предложениями.

Например, многодетные семьи предложили изъять те участки, которые простаивают десятилетиями без дела и отдать их им. Об этом сообщает издание ЧС-ИНФО.

Многодетные семьи просят возобновить деятельность рабочей группы, созданной для решения вопроса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.