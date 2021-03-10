Новосибирской области многодетные семьи просят выделить им землю

Многодетные семьи попросили дать им землю.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске многодетные семьи обратились к областным властям с просьбой выделить им землю под строительство дома. Решение этого вопроса приостановилось из-за пандемии коронавируса.
Инициативная группа выступила несколькими предложениями.
Например, многодетные семьи предложили изъять те участки, которые простаивают десятилетиями без дела и отдать их им. Об этом сообщает издание ЧС-ИНФО.
Многодетные семьи просят возобновить деятельность рабочей группы, созданной для решения вопроса.
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