Полицейские за несколько минут задержали сибиряка, угнавшего у женщины автомобиль

В Новосибирской области полицейские оперативно задержали угонщика автомобиля. Фото: Архив "КП". Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница города Обь заявила в полицию об угоне своей машины. Она сообщила, что ранним утром 9 марта не обнаружила на парковке принадлежавший ей автомобиль «Хонда Одиссей». Полицейские незамедлительно организовали поиски.

— Уже через несколько минут сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого на улице Омский тракт. Он находился за рулем угнанной иномарки. Им оказался 37-летний местный житель, который ранее был судим за кражу. Угонщика доставили в отдел для разбирательств. Автомобиль вернули владелице, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угон». Максимальное наказание по ней составляет до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

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