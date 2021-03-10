В Новосибирской области сдали первый в 2021 году долгострой

157 дольщиков смогут сделать долгожданный ремонт в квартирах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ввели в эксплуатацию один из проблемных домов на улице Хилокская, 1б. Долгострой сдали в среду, 10 марта. Так, свои долгожданные квартиры получили 157 дольщиков. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что долгострой на Хилокской стал первым, который сдали в 2021 году. Строительство 12-этажного дома началось еще в 2014 году. Ввести его в эксплуатацию планировалась в 2017, однако компания застройщик не выполнила обязательства и не смогла вовремя достроить объект. Сроки сдачи переносили 4 раза. Выход из критической ситуации был найден в результате совместной деятельности рабочей группы при министерстве строительства региона. В нее вошли представители власти, ресурсоснабжающих организаций, а также надзорных органов НСО.

— В Новосибирской области сегодня действует широкий спектр механизмов для достройки проблемных объектов — масштабные инвестиционные проекты, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройство территории и установку лифтов, достройка домов с помощью механизма ППК «Фонд», — отметил замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Известно, что в марте прошлого года Правительство НСО и ППК «Фонд» подписали соглашение о строительстве проблемных объектов. В утвержденный список вошли 7 долгостроев области: дома 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский, дом в г. Обь, дома по ул. Вилюйская № 5 и 6 и дом в р.п. Краснообск, 12. Ввод в эксплуатацию всех долгостроев поможет восстановить права почти 1500 дольщиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.