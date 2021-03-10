В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: среди них — 50-летняя женщина

От коронавируса за сутки умерли 7 человек.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В среду, 10 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 7 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Скончались мужчины в возрасте 79 лет, 83 года, 86 лет, две женщины в возрасте 50 лет, женщины в возрасте 72 года и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1510 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 87 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 13 пациентов.
За последние сутки инфекцию обнаружили у 102 человек, выздоровели 96 пациентов.
С начала вспышки коронавирусом заболели 36805 человек, в том числе 2097 детей, выздоровели 33686 пациентов.
Напомним, до конца марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В это время необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также под запретом все массовые мероприятия.
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