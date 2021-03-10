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Праздники прошли без серьезных происшествий

За прошедшие выходные дни на объектах, охраняемых Агентством Безопасности ГВАРДИЯ, крупных происшествий не случилось. Бойцами ГБР пресечено множество мелких правонарушений
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

5 марта в 4.18 бойцы ГБР, вызванные кнопкой тревожной сигнализации, выпроводили из Городской детской клинической больницы, расположенной в Центральном районе на Красном проспекте, двух пьяных женщин, которые зашли погреться, но при этом своим поведением нарушали порядок в приемном покое.

6 марта в 15.45 экипаж ГБР ГВАРДИИ вызвали в Кировский район на территорию склада строительного магазина. Там был отстранен от работы водитель погрузчика по причине употребления им спиртного. Однако уходить с работы самостоятельно он не пожелал, и «гвардейцам» пришлось удерживать его от попыток продолжить работу, пока подоспевшая супруга не увела его домой.

6 марта в 16.00 в магазине на улице Путевой продавцы заметили, что две девушки пытаются похитить бутылку коньяка, и вызвали ГБР. «Гвардейцы» задержали воровок и вернули бутылку стоимостью 700 рублей на полку магазина. Накануне Женского дня администрация супермаркета решила проявить милосердие и отпустить задержанных.

6 марта в 23.31 в Ленинском районе в хостеле на проспекте К. Маркса двое нетрезвых постояльцев поссорились и учинили драку. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР разняли их и понудили покинуть заведение.

7 марта в 23.24 дракой и вызовом ГБР закончился праздничный корпоратив сотрудников автопредприятия на улице Петухова. Прибывшие на вызов бойцы ГБР разняли дерущихся пьяных мужчин и вывели их на улицу, а двоих самых злостных нарушителей общественного порядка задержали и передали полицейским.

8 марта в 15.52 в супермаркете на улице Каменской молодая женщина попыталась похитить продукты питания на сумму 300 рублей. Она была задержана бойцами ГБР ГВАРДИИ и по настоянию руководства магазина передана в полицию.

8 марта в 16.39 в Кировском районе на улице Титова рядом с охраняемым ГВАРДИЕЙ магазином произошла драка между двумя нетрезвыми мужчинами. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР вместе с полицейскими пресекли правонарушение. Задержанные были доставлены в РОВД.

Криминал