«Ребенок мечтал о тортике с ягодкой»: сибирячку возмутила гнилая клубника за полторы тысячи рублей

Сибирячке продали в супермаркете гнилую ягоду. Фото: revizor.nsk

Сибирячка пожаловалась на испорченную клубнику, купленную в супермаркете. Она специально приехала в магазин за ягодой из другого района города. Женщина хотела испечь ребенку торт.

— Продавец убедил, что ягодка просто огонь! Оказалось, что клубника была перевернута гнилью вниз. Целых ягод не было вообще. А ребенок мечтал о тортике с клубникой. Настроение испорчено! — рассказала возмущенная покупательница в группе revizor.nsk.

За ягоду она заплатила почти полторы тысячи рублей, отдельно с нее взяли деньги за контейнер. В итоге ребенок остался бел сладостей, так как обратно ехать за ягодой женщине было далеко.

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