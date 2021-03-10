Отключение отопления и света в Новосибирске 10 марта 2021 года: где нет, когда дадут

В нескольких районах Новосибирска отключили отопление. Фото: Архив "КП", Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение отопления и света в Новосибирске 10 марта 2021 года коснулась более 1000 домов. Информация об этом появилась на портале «Мой Новосибирск».

По данным сайта, электричество отключили в Советском, Первомайском и Заельцовском районах. Здесь без света остались 697 домов. Основные отключения зафиксированы в частном секторе. Они связаны с ремонтными работами на электросетях, подрезкой деревьев и заменой рубильников. Завершить работы планируется к 17:00,10 марта. После чего в дома новосибирцев вернется свет.

Кроме того, в некоторых районах Новосибирска отключили отопление и горячую воду. Так, без тепла и водоснабжения остались жители Ленинского, Центрального, Дзержинского и Калининского районов. Благ цивилизации лишились 238 домов в Ленинском и Центральном районах. В Калининском и Дзержинском районах из-за ремонта на теплотрассе тепло и воду отключили в 96 многоквартирных домах.

Специалисты планируют завершить ремонтные работы к 20:00, 10 марта. После этого подача отопления и горячей воды в дома новосибирцев возобновится.

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