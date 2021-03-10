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Общество

«Благодаря вам мы живы!»: сибирячка поблагодарила пожарных за спасение из горящей высотки

Оператор МЧС по телефону говорила людям, как выйти из задымленного здания
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка поблагодарила пожарных за спасение.

Сибирячка поблагодарила пожарных за спасение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Заельцовского района поблагодарила пожарных за спасение. Она написала им письмо.

— Огромная благодарность, кто принимал участие в ликвидации пожара в доме по улице Дуси Ковальчук, 248. Это произошло 3 марта. Благодаря вам — мы живы! — обратилась к спасателям сибирячка.

Именно она сообщила оператору службы «112» о возгорании. Пожар произошел в одной из квартир на 14 этаже в 25-этажном доме. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, к месту вызова были направлены дополнительные силы.

Из квартиры, расположенной рядом с горящим жильем, пожарные спасли четыре человека: женщина и трое детей. Самостоятельно эвакуировались 34 человека, из них 9 детей.

— Оператор МЧС говорила по телефону, как необходимо себя вести и что делать при эвакуации, — рассказала сибирячка.

Дознаватели установили, что на кухонной плите произошло воспламенение масла в кастрюле, после чего загорелся натяжной потолок и пожар распространился в комнаты.

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