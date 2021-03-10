Новосибирскстат назвал стоимость минимального продуктового набора в области

В Новосибирске выросла стоимость на минимальные продуктовые наборы. Фото: Архив "КП". Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменилась стоимость минимального продуктового набора в области. В феврале 2021 года она составила 4688,02 рубля. Так, в сравнении с прошлым месяцем она увеличилась на 2,5 %, а с начала года — на на 4,4%. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

— В набор входят 33 наименования самых употребляемых продуктов. В нем преобладают хлеб, крупы и макароны- 27,8%. Доля молочных изделий составляет 20,5%, 17,1% — овощи и плоды. Кроме того, в него входят мясо — 16,8%, жиры — 5,4%, рыба — 4,4%, чай, соль, специй — 3,5%, яйца — 2,3%, сахар и кондитерские изделия — 2,2%, — уточнили в статистической службе.

Цена такой корзины зависит от стоимости продуктов, которые в нее входят, а также нормы их потребления в расчете на одного человека. Таким образом, стоимость набора отражает различие уровней потребительских цен на основные продукты питания в регионах РФ.

По данным Новосибирскстата, самая дорогая продуктовая корзина среди регионов СФО в Красноярском крае — 5281,36 рубля, а самая дешевая — в Омской области — 4112,86 рубля.

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