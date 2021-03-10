В Новосибирске из горящей высотки пожарные спасли двух человек

Пожарные спасли двух человек из огня в высотке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 10 марта, в 17-этажном доме на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира на пятом этаже. Подробности рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— На момент прибытия пожарных с балкона на пятом этаже шел дым. Когда спасатели вошли в квартиру, жильцов там не было. В течение 12 минут с момента прибытия открытое горение ликвидировано. Горели домашние вещи. В самом подъезде задымление отсутствовало, работала система дымоудаления, — сообщили в ведомстве.

С пятого этажа сами эвакуировались 12 человек. Еще двух человек спасли пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.

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