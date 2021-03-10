В Новосибирске повторно судят застройщика дома на улице Декабристов

В Новосибирске судят застройщика, который обманул дольщиков. Фото: Архив "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении экс-директора фирмы-застройщика. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

— В период с 2007 по 2015 год застройщик привлекал деньги дольщиков для строительства многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе Новосибирска на улицах Сакко и Ванцетти, дом №31/4, блок-секция № 3.2 и улице Декабристов, дом №10, — говорится в материалах суда.

Следствие установило, все это время бывший директор действовал умышленно и не собирался завершать строительство. Ему удалось похитить у дольщиков более 16 миллионов рублей. Мошенник выдавал своим подчиненным, которые были не в курсе его намерений, распоряжения по растрате средств из кассы и расчетного счета компании. Таким образом, он потратил деньги обманутых сибиряков по своему усмотрению.

В суде уточнили, что дата нового заседания еще не известна.

Отметим, в феврале 2020 экс-застройщика приговорили к трем годам колонии за мошенничество. По сообщению областной прокуратуры, он похитил у 175 потерпевших свыше 480 миллионов рублей. Однако уже в ноябре 2020 его условно досрочно освободили от отбывания наказания.

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