После уборки снега с крыши новосибирцы не смогли выйти из подъезда

Жильцы многоэтажки не смогли выйти из подъезда из-за сугроба у дверей. Фото: АСТ-54
Жители дома №9 по улице Республиканской Дзержинского района с трудом смогли выйти из подъезда. Сначала люди не поняли, почему дверь никак не открывается. Оказалось со стороны улицы она завалена снегом.
— Вот так почистили крышу: в подъезд теперь не зайти, не выйти, — объяснил новосибирец в группе «АСТ-54».
Подписчики паблика посоветовали жильцам взять лопаты и почистить снег у подъезда, а не тратить время на посты в соцсети.
— Чтобы выйти с лопатой, надо хотя бы выйти! А это затруднительно. И вас всегда в квартире стоит лопата, — в свою очередь объяснили жители.
Еще один новосибирец пожаловался на то, что после уборки снега с кровли, выход из дома оказался заблокированным.
— В доме №18 на Дзержинском проспекте выход закидали наполовину снегом, — написал мужчина в комментариях.
Новосибирцы поспешили успокоить жильцов, предположив, что скорее всего сегодня весь снег от подъездов вывезут.
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