Под Новосибирском кочегар изнасиловал школьницу

Под Новосибирском 44-летний мужчина изнасиловал школьницу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В селе под Новосибирском произошла жуткая история. Там кочегар изнасиловал школьницу. Об этом стало известно спустя несколько месяцев после произошедшего.
— Это произошло в ноябре прошлого года. Стало известно только сейчас. Ранее 44-летний мужчина уже был судим по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение и повреждение имущества», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в этой истории разбираются полицейские.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что отец сдал в полицию 28-летнего сына, изнасиловавшего сводную 16-летнюю сестру. Парню грозит суровое наказание: до 15 лет лишения свободы.
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