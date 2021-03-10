Под Новосибирском кочегар изнасиловал школьницу

Под Новосибирском 44-летний мужчина изнасиловал школьницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе под Новосибирском произошла жуткая история. Там кочегар изнасиловал школьницу. Об этом стало известно спустя несколько месяцев после произошедшего.

— Это произошло в ноябре прошлого года. Стало известно только сейчас. Ранее 44-летний мужчина уже был судим по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение и повреждение имущества», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в этой истории разбираются полицейские.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что отец сдал в полицию 28-летнего сына, изнасиловавшего сводную 16-летнюю сестру. Парню грозит суровое наказание: до 15 лет лишения свободы.

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