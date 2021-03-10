Пробки в Новосибирске на утро 10 марта 2021 года: автомобилисты застряли на улице Татьяны Снежиной

В сторону Гусинобродского шоссе невозможно выехать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пробки в Новосибирске на утро 10 марта 2021 года достигли 7 баллов. Об этом сообщает сервис «2ГИС».

— Машины не могут проехать по улице Троллейной, Широкой и Ватутина. Как всегда среди рабочей недели огромный затор на кольце площади Труда. Автомобилисты застряли на улице Немировича-Данченко и Станционной, — рассказывают водители.

Согласно картам на правом берегу пробок гораздо меньше. Водителям придется постоять в утренней пробке на улице Большевистской и Кирова. Небольшой затор есть на улице Бориса Богаткова. Очень сложно будет выбираться сегодня утром жителям района МЖК с улицы Татьяны Снежиной. В сторону Гусинобродского шоссе образовалась огромная пробка.

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