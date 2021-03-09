«Получил банкноту — родилась дочка»: сибиряк продает счастливую купюру за 10 тысяч рублей

Мужчина утверждает, что банкнота — счастливая и приносит удачу. Фото: предоставлено героем материала

Новосибирец продает на «Авито» пятитысячную купюру за десять тысяч рублей. Такую наценку мужчина объясняет просто: он утверждает, что банкнота — счастливая и приносит удачу.

— Эта купюра со мной где-то уже около года. Когда она только попала ко мне в руки, я сразу отметил, что у нее красивый счастливый номер — последние цифры у него были две шестерки и две семерки. Лично для меня она оказалась связана с одним очень счастливым событием в моей жизни — когда она у меня оказалась, у меня родилась дочка, — рассказал КП-Новосибирск автор объявления Андрей Назаров. — Сейчас купюра у меня лежит на отдельном месте в шкафу.

Цена счастливой банкноты - 10 тысяч рублей. Фото: avito.ru

По словам сибиряка, пока что на его объявление откликнулось только несколько шутников — но его это совершенно не печалит. К тому же, обладатель счастливой банкноты с красивым номером не исключает, что она может заинтересовать и какого-нибудь коллекционера, собирающего интересные купюры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.