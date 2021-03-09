«Она тряслась от холода и скулила»: новосибирцы спасли собаку, провалившуюся под лед

Новосибирцы спасли собаку, провалившуюся под лед на Оби. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирцы спасли собаку, провалившуюся под лед на Оби. Мужчины приехали на рыбалку, когда заметили животное, попавшее в беду.

— Мы с отцом пришли рыбачить на водоем недалеко от Бугринской рощи. Вдруг услышали непонятно откуда доносившийся собачий лай, продолжался который около часа. А потом, когда отец вышел на край острова, то увидел собаку в воде, держащуюся лапами за кромку льдины. Он позвал меня, мы взяли ледобур и попытались подойти к ней ближе. Однако оказалось, что льдина, за которую она цеплялась, откололась от основного куска льда, и ее качало течением. Значит, ступать на нее было опасно. Собака тогда уже тряслась от холода и скулила, она наполовину ушла под воду, ее течением тянуло под лед, — рассказал КП-Новосибирск Денис Мушанков, который вместе с отцом Алексеем спасал собаку. — Тогда отец переступил через трещину на льдину, а я протянул ему бур для подстраховки. Собака хоть и была сильно напугана, но видно понимала, что ее хотят спасти: она позволила взять себя за ошейник и вытащить из воды.

Спасенная собака весь оставшийся день провела вместе со своими отцом и сыном на рыбалке. Сибиряки покормили ее, а когда они отправились домой — собака увязалась следом.

— Она вместе с нами дошла до машины и стала там обнюхивать участок дороги, как будто почуяв знакомый запах. Мы тогда вспомнили, как еще по пути на рыбалку к нам подходили люди и спрашивали, не видели ли мы здесь собаку. Вот мы и решили тогда, что это как раз их потерянная любимица, поэтому не стали забирать ее с собой, в надежде, что хозяева вернутся. Потом, когда мы разместили пост в соцсетях, нам там ответили, что собаку действительно забрали владельцы, — пояснил Денис.

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