Сибирячка убила своего парня после ссоры на 8 марта

Сибирячка 8 марта поссорилась с возлюбленным и набросилась на него с ножом. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибирячка 8 марта поссорилась с возлюбленным и набросилась на него с ножом. ЧП произошло в городе Куйбышев в Новосибирской области.

— Вечером в понедельник, 8 марта, 37-летняя женщина и 36-летний мужчина вместе выпивали у себя дома, но в какой-то момент поссорились. Во время ссоры сибирячка схватила нож и ударила возлюбленного в шею, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах. — Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Сибирячка в содеянном полностью призналась, в произошедшем сейчас разбираются правоохранители.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в ночь на 7 марта в квартире дома на улице Кошурникова. Там обнаружили искромсанное тело 17-летней девушки. Позже эксперты установят, что ее 35 раз ударили ножом в область шеи. Подозреваемым в жестком убийстве стал ее 19-летний сожитель. Он сам во всем сознался друзьям в мессенджере. Юноша требовал у своей девушки денег на наркотики, а она отказала. Тогда он решил ее убить.

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