Глава департамента промышленности мэрии Новосибирска ушел в отставку

Глава департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько покинул свой пост. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Глава департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько покинул свой пост. Об этом стало известно сегодня, 9 марта.

— С сегодняшнего дня Александр Николаевич уволен по собственному желанию, — пояснил КП-Новосибирск пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.

Сейчас обязанности главы департамента выполняет Виталий Витухин. Ранее он занимал пост замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии и начальника управления потребительского рынка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в отставку подал глава управления предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Леоненко ушел в отставку.

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