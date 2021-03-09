Глава департамента промышленности мэрии Новосибирска ушел в отставку

Глава департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько покинул свой пост.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Глава департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько покинул свой пост. Об этом стало известно сегодня, 9 марта.
— С сегодняшнего дня Александр Николаевич уволен по собственному желанию, — пояснил КП-Новосибирск пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.
Сейчас обязанности главы департамента выполняет Виталий Витухин. Ранее он занимал пост замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии и начальника управления потребительского рынка.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в отставку подал глава управления предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Леоненко ушел в отставку.
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